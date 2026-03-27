Το Ιράν φέρεται να απείλησε να καταστρέψει τα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου στην Ερυθρά Θάλασσα, μια κίνηση που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ταχύτητα του διαδικτύου σε πολλές χώρες του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απειλή δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεσα από Ιρανούς αξιωματούχους ή μεγάλα πρακτορεία πληροφοριών, αλλά αρκετοί αξιόλογοι χρήστες του Twitter, συμπεριλαμβανομένου του Λιβανέζο-Αυστραλού επιχειρηματία, Μάριο Νάουφαλ, λένε ότι η ευπάθεια είναι πραγματική, τα καλώδια είναι εκεί και η πιθανή ζημιά είναι τεράστια.

«Το Ιράν απειλεί τώρα να κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια του διαδικτύου εάν τα κράτη του Κόλπου συνεχίσουν να φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα», δήλωσε ο Ναουφάλ.

«Αυτά τα καλώδια μεταφέρουν το 17% της παγκόσμιας κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων τεχνητής νοημοσύνης των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζονται από την Amazon, τη Microsoft και την Google», επισήμανε στη συνέχεια.

Τι είναι τα καλώδια διαδικτύου της Ερυθράς Θάλασσας και τι διακυβεύεται

Κάτω από τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας υπάρχει πυκνό δίκτυο καλωδίων οπτικών ινών που μεταφέρουν περίπου το 30% της περιφερειακής κίνησης στο διαδίκτυο και συνδέουν ηπείρους όπως η Ασία, η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή.

Τα καλώδια οπτικών ινών, είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά από οικονομικές συναλλαγές και υπηρεσίες cloud έως βιντεοκλήσεις, e-mail και φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα καλώδια συνδέουν επίσης μερικές από τις πιο σημαντικές αναδυόμενες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Η διακοπή αυτών των καλωδίων δεν θα επιβραδύνει μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι μπορεί να σημαίνει για την Ινδία

Η Ινδία, μεταξύ άλλων χωρών, έχει ιδιαίτερο λόγο να δώσει προσοχή στο θέμα αυτό. Το καλώδιο διασχίζει σταθμούς προσγείωσης στο Ομάν, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Πακιστάν, την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία.

Αυτές οι χώρες (εκτός από την Ινδία) βρίσκονται επί του παρόντος άμεσα εντός ή δίπλα στην τρέχουσα ζώνη συγκρούσεων. Η Ινδία είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές κίνησης στο διαδίκτυο, με σημαντικές ροές δεδομένων που συνδέουν τους Ινδούς χρήστες με διακομιστές στη Δυτική Ασία, την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Μια διακοπή των καλωδίων θα επηρεάσει άμεσα τις ταχύτητες του διαδικτύου, την αξιοπιστία των υπηρεσιών cloud και τις ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ινδία. Δεδομένης της αυξανόμενης εξάρτησης της Ινδίας από την υποδομή cloud, τις ψηφιακές πληρωμές και τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, μια παρατεταμένη περίοδος υποβαθμισμένης συνδεσιμότητας θα έχει πολλαπλές οικονομικές συνέπειες.

Επιπλέον, η Alcatel Submarine Networks, η γαλλική κρατική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την τοποθεσία, έχει στείλει ειδοποιήσεις ανωτέρας βίας στους μεγάλους πελάτες της.