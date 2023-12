Το Ιράν ενίσχυσε τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας που έχει στη διάθεσή του αποκτώντας τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας εφοδιασμένα με πυραύλους αέρος-αέρος, μετέδωσαν χθες Κυριακή κρατικά ΜΜΕ.

«Δεκάδες drones τύπου Καράρ, οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος, εντάχθηκαν στην αντιαεροπορική άμυνα σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Αρκετά UAVs του τύπου αυτού επιδείχθηκαν χθες Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια τελετής με τηλεοπτική κάλυψη που οργανώθηκε σε στρατιωτική σχολή της Τεχεράνης.

Karrar Kamikaze UAV equipped with Majid air-to-air missile has been delivered en masse to Iran’s air defence forces.

This drone is the world’s first Kamikaze drone that can shoot down slow-moving aerial targets. pic.twitter.com/Zkanom07bm

— Iran Observer (@IranObserver0) December 10, 2023