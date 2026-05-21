Μόλις έξι εβδομάδες μετά την υπογραφή της ανακωχής στις αρχές Απριλίου, η οποία έθεσε τέλος στην πολεμική σύρραξη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Τεχεράνη έχει ήδη τροχοδρομήσει τη μερική αποκατάσταση της παραγωγικής της ικανότητας σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Την είδηση αυτή μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CNN, βασιζόμενο σε πηγές που έχουν πλήρη γνώση των σχετικών αναφορών από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τέσσερις διαφορετικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό μέσο, τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ΗΠΑ δείχνουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις επιδιορθώνουν τις πολεμικές τους απώλειες με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από αυτούς που είχαν αρχικά υπολογιστεί.

Η εξέλιξη αυτή γεννά έντονο προβληματισμό για δύο βασικούς λόγους. Αρχικά, η γρήγορη ανάκτηση της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν σημαίνει ότι παραμένει μια σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα των κρατών της ευρύτερης περιοχής, σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιλέξει να εκκινήσει εκ νέου τις επιχειρήσεις βομβαρδισμών.

Παράλληλα, η ταχύτητα με την οποία αναδομείται η αμυντική βιομηχανία της Τεχεράνης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατάφεραν τελικά να επιφέρουν ένα μακροπρόθεσμο πλήγμα στις ιρανικές στρατιωτικές δομές.

Παρόλο που η γραμμή παραγωγής για κάθε επιμέρους εξάρτημα των οπλικών συστημάτων απαιτεί διαφορετικό χρόνο επαναλειτουργίας, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι, βάσει των εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν είναι σε θέση να ανακτήσει πλήρως την ικανότητα διεξαγωγής επιθέσεων με drones μέσα σε ένα εξάμηνο.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές, η Τεχεράνη καταφέρνει να ανασυνταχθεί ταχύτατα χάρη στη στήριξη που δέχεται από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και στο γεγονός ότι οι καταστροφές από τα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα δεν αποδείχθηκαν τελικά τόσο εκτεταμένες όσο ήλπιζαν οι σύμμαχοι.

Επιπλέον, οι πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών υπογραμμίζουν ότι η προσπάθεια αυτή δεν ξεκινά από το μηδέν. Παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη από τους βομβαρδισμούς, το Ιράν έχει καταφέρει να διατηρήσει σημαντικό μέρος των πυραυλικών του δυνατοτήτων, των συστημάτων αεράμυνας, καθώς και των μέσων για επιθέσεις με drones.