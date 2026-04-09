Ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας απέκλεισε το ενδεχόμενο περιορισμού του προγράμματος εμπλουτισμού του ουρανίου σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Isna.

«Οι διεκδικήσεις και απαιτήσεις των εχθρών μας για τον περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν δεν είναι παρά ευσεβείς πόθοι που θα ενταφιαστούν», δήλωσε ο Μοχάμαντ Εσλάμι την ώρα που συνομιλίες θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες για το θέμα υπό πακιστανική διαμεσολάβηση.

«Όλες οι συνωμοσίες και ενέργειες των εχθρών μας, περιλαμβανομένου αυτού του βάναυσου πολέμου, δεν κατέληξαν σε τίποτε», πρόσθεσε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν πλέον ματαίως να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους «μέσω διαπραγματεύσεων».

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη ότι βρίσκεται κοντά στην κατασκευή ατομικού όπλου, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει την πρόθεση να κατασκευάσει ατομική βόμβα και υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια.

Το σχέδιο των δέκα σημείων που πρότεινε η Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει την «αποδοχή του εμπλουτισμού».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι «δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός».

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης λύση για την συγκέντρωση του ιρανικού αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο έγινε στόχος των αμερικανικών βομβαρδισμών τον Ιούνιο 2025 και πλέον θεωρείται ότι είναι θαμμένο.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι δύο χώρες θα εργασθούν από κοινού για «να ξεθάψουν και να απομακρύνουν» την «πυρηνική σκόνη».

Μάλιστα διαβεβαίωσε ότι αυτό το θέμα «έχει λυθεί».

Πριν από τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025, το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο σε επίπεδο 60%, σύμφωνα με τους επιθεωρητές της IAEA, πολύ πέραν του ορίου του 3,67% που επέτρεπε η διεθνής συμφωνία του 2015. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, το Ιράν αθέτησε όλες τις δεσμεύσεις που απέρρεαν από την διεθνή συνθήκη.

Εμπλουτισμένο σε επίπεδο 3% και 5%, το ουράνιο τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την κατασκευή ατομικής βόμβας απαιτείται εμπλουτισμός σε επίπεδο μέχρι 90%.