Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στηλίτευσαν σήμερα «τα ψέματα» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε χθες πως η χώρα του έχει τον «πλήρη» έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

«Οι αναληθείς ισχυρισμοί των ΗΠΑ σύμφωνα με τους οποίους τα πλοία διασχίζουν κανονικά τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τίποτα άλλο από ψέματα και επινοήσεις», δήλωσε ο Ιμπραΐμ Ζολφαγκάρι, ο εκπρόσωπος Τύπου της κεντρικής διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια.

«Το Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κανένα εμπορικό ή πετρελαιοφόρο πλοίο δεν είχε ούτε θα έχει τη δυνατότητα να περνάει με ασφάλεια από εκεί χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε σε βίντεο που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social πως οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη» έλεγχο των Στενών και θα τον «διατηρήσουν».

Νωρίτερα, ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν είχε επίσης διαψεύσει τις δηλώσεις του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Σήμερα, βλέπετε πως τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι η χώρα μας συνεχίζει την πορεία της με ασφάλεια», είπε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτζ της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χοσεΐν Ταΐμπ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησαν εκ νέου στις αρχές Ιουλίου, όταν κατέρρευσε το μνημόνιο συνεννόησης που είχε συναφθεί τον Ιούνιο με στόχο να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις έχουν σταματήσει από τα τέλη Ιουλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη το έχει διαψεύσει, δηλώνοντας από την πλευρά της ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν σχετικά με μια μελλοντική διαδρομή για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ για «εσφαλμένους υπολογισμούς» που συνδέονται με αστοχίες των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Ένα παράδειγμα: ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Τώρα, ένας λανθασμένος υπολογισμός ακόμα πιο σημαντικός στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε στο Χ.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός βουλευτής Μπεχνάμ Σαεντί, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας, επιβεβαίωσε πως στα ισραηλινά πλοία και στα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα απαγορευτεί η διέλευση από τα Στενά.

«Τα πλοία που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, είτε εν καιρώ πολέμου είτε εν καιρώ ειρήνης», δήλωσε στην ιρανική τηλεόραση, προσθέτοντας πως «στα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα απαγορεύεται επίσης η διέλευση».