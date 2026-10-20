Ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν δήλωσε σήμερα στον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, η χώρα του οποίου διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, ότι η Τεχεράνη δεν θα επέτρεπε καμία απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από την επικράτειά της.

«Ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένων πυρηνικών υλικών δεν πρόκειται να φύγει από το Ιράν. Αποτελούν σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα και εθνικό πλούτο για τον ιρανικό λαό», δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ, όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και, ειδικότερα, η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν αποτελούν βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει την απομάκρυνσή τους από το ιρανικό έδαφος, ενώ η Τεχεράνη θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας.

«Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση όσο οι ΗΠΑ δεν θα λαμβάνουν μέτρα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από την τήρηση των όρων που έχει θέσει το Ιράν», συμπλήρωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπενθύμισε την ιρανική θέση στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας διαμεσολάβησης με στόχο την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε τίποτα καινούργιο να πούμε. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά μονό εάν εκπληρώσουν» τους ιρανικούς όρους, τόνισε ο Γκαλιμπάφ.