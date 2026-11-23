Σε ένα ακόμη μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εξελίσσεται το ζήτημα των οικονομικών διεκδικήσεων, καθώς η ιρανική πλευρά φέρνει στο προσκήνιο αξιώσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό διά στόματος δικαστικού αξιωματούχου της χώρας, το Ιράν απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες την καταβολή αποζημιώσεων που αγγίζουν σχεδόν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το περιεχόμενο των ιρανικών αξιώσεων

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν, το υπέρογκο αυτό ποσό που διεκδικεί η Τεχεράνη αφορά τις συνέπειες του πολέμου που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσε η αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, στο αίτημα αποζημίωσης συνυπολογίζονται και ευρύτερες ενέργειες που οι ΗΠΑ διέπραξαν κατά το παρελθόν σε βάρος της χώρας, με τις ιρανικές δικαστικές αρχές να αποτιμούν το συνολικό κόστος των ζημιών στα επίπεδα των 300 δισ. δολαρίων.

«Τα εθνικά δικαστήρια εξέδωσαν αποφάσεις που καταδικάζουν τις ΗΠΑ να καταβάλουν 290 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις (265 δισεκατομμύρια ευρώ)», δήλωσε ο διευθυντής του ιρανικού Κέντρου Νομικών (ο κυριότερος δικηγορικός σύλλογος στη χώρα), Χασάν Αμπντολιανπούρ, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Υπογράμμισε επιπλέον πως έχουν κατατεθεί αρκετές αγωγές κατά των αραβικών χωρών του Κόλπου, επειδή «επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν».

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, αυτές οι διαδικασίες αφορούν αμερικανικές ενέργειες σε βάθος δεκαετιών.

Βάσει ενός όρου του μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, η Ουάσιγκτον και οι περιφερειακοί εταίροι της όφειλαν να καταρτίσουν ένα σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων «για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη» του Ιράν.

Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε το καλοκαίρι και έκτοτε οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο.