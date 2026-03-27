Δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της κρατικής κινεζικής εταιρείας Cosco Shipping αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους το πρωί της Παρασκευής, χωρίς να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης MarineTraffic, αλλά και μαρτυρίες Κινέζων ναυτικών που βρίσκονταν στην περιοχή, τα πλοία δεν έλαβαν άδεια διέλευσης.

Πρόκειται για τα CSCL Indian Ocean και CSCL Arctic Ocean, τα οποία έκαναν στροφή κοντά στο νησί Λαράκ, σε απόσταση περίπου 20 μιλίων από το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες, ορισμένα πλοία είχαν καταφέρει να περάσουν από το στενό, χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο δίαυλο μεταξύ των νησιών Κεσμ και Λαράκ, μεταξύ αυτών και πλοία με κινεζική σημαία ή πληρώματα.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ανέκοψαν την πορεία τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικών εθνικοτήτων που επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό.

Όπως μετέδωσε το Nour News, μέσο που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, έχει πλέον τεθεί σε ισχύ απαγόρευση ναυσιπλοΐας προς και από λιμάνια κρατών που στηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, μιλώντας στη Wall Street Journal, ανέφεραν ότι η διέλευση επιτρέπεται πλέον μόνο σε πλοία που μεταφέρουν φορτία με προορισμό το Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως οικιακός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, ένδυση και φαρμακευτικά προϊόντα.