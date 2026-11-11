Στην προσθήκη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας της Αργεντινής στον επίσημο κατάλογό του με τις τρομοκρατικές οργανώσεις προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ανακοινώνοντας μέτρα αντιποίνων λίγους μήνες μετά από ανάλογες κινήσεις του Μπουένος Άιρες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η Τεχεράνη «χαρακτηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία της Αργεντινής», επικαλούμενη νομοθετικό πλαίσιο του 2019 που επιτρέπει την υιοθέτηση αντιμέτρων απέναντι σε οποιοδήποτε κράτος στοχοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ιστορικό της διπλωματικής σύγκρουσης

Η απόφαση της Τεχεράνης έρχεται ως άμεση απάντηση στις ενέργειες της κυβέρνησης του Χαβιέρ Μιλέι:

Χαρακτηρισμός των IRGC: Στα τέλη Μαρτίου, το Μπουένος Άιρες χαρακτήρισε επισήμως «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης, έχοντας ήδη εντάξει από τον Ιανουάριο την επίλεκτη Δύναμη Αλ Κουντς στον σχετικό κατάλογο.

Στρατηγική στροφή Μιλέι: Από την ανάληψη της προεδρίας τον Δεκέμβριο του 2023, η Αργεντινή ευθυγραμμίστηκε σαφώς με τις εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στηρίζοντας ενεργά τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Η επίθεση στην AMIA: Στο υπόβαθρο των σχέσεων παραμένει η πολύνεκρη βομβιστική επίθεση του 1994 στο εβραϊκό κέντρο AMIA στο Μπουένος Άιρες, με 85 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, για την οποία η δικαιοσύνη της Αργεντινής θεωρεί άμεσα υπαίτιους το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Ανάλογα μέτρα κατά της Βρετανίας

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στις αρχές του μήνα η Τεχεράνη είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, κατέταξε τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 στις «εχθρικές ομάδες», ενώ χαρακτήρισε «τρομοκρατικές οργανώσεις» το βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό και τη βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας, αντιδρώντας στον νόμο με τον οποίο το Λονδίνο όρισε τους Φρουρούς της Επανάστασης ως ευθεία απειλή για την εθνική του ασφάλεια.