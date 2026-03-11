Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα για το αν ιρανικά δίκτυα χρησιμοποίησαν το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance για να παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις.

Τα κρυπτονομίσματα – σύμφωνα πάντα με τις Αμερικανικές αρχές – εξελίσσονται σε ένα από τα βασικά εργαλεία οικονομικής επιβίωσης για το Ιράν, το οποίο εδώ και χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπο με σκληρές δυτικές κυρώσεις.

Διεθνείς έρευνες και αναλύσεις δείχνουν ότι η Τεχεράνη έχει δημιουργήσει ένα παράλληλο ψηφιακό χρηματοπιστωτικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί Bitcoin mining, stablecoins και συναλλαγές σε crypto για να μετακινεί κεφάλαια εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.

Έρευνα των ΗΠΑ για πιθανή παράκαμψη κυρώσεων μέσω crypto

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά καταγγελίες ότι ιρανικά δίκτυα χρησιμοποίησαν τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, Binance, για να παρακάμψουν διεθνείς κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές, πάνω από 1 δισ. δολάρια σε συναλλαγές φέρεται να πέρασαν μέσω εταιρειών-βιτρίνα και λογαριασμών που συνδέονται με ιρανικά συμφέροντα. Μέρος αυτών των χρημάτων φέρεται να κατευθύνθηκε σε δίκτυα που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Η εταιρεία από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσες συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων και ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Ένα «crypto οικοσύστημα» δισεκατομμυρίων

Η υπόθεση αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: τα τελευταία χρόνια το Ιράν έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο crypto οικοσύστημα αξίας περίπου 7,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με αναλύσεις εταιρειών blockchain.

Μόνο το 2025, διευθύνσεις που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης φέρεται να διακίνησαν πάνω από 3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες και μεταφέροντας κεφάλαια εκτός του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν φέρεται να απέκτησε περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια σε stablecoins, κυρίως USDT, για να διευκολύνει εισαγωγές και διεθνείς πληρωμές χωρίς τη χρήση δολαρίου.

Η στρατηγική του Bitcoin mining

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή παίζει το Bitcoin mining. Το Ιράν νομιμοποίησε τη δραστηριότητα το 2019, θεωρώντας την τρόπο απόκτησης ξένου συναλλάγματος παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Η χώρα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: εξαιρετικά φθηνή επιδοτούμενη ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που επιτρέπει την εξόρυξη Bitcoin σε κόστος πολύ χαμηλότερο από άλλες χώρες.

Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η εξόρυξη ενός Bitcoin στο Ιράν μπορεί να κοστίζει περίπου 1.300 δολάρια, όταν η διεθνής τιμή του αγγίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Με αυτό τον τρόπο, η Τεχεράνη μετατρέπει ουσιαστικά την επιδοτούμενη ενέργεια σε ψηφιακό συνάλλαγμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγές ή μεταφορά κεφαλαίων εκτός του συστήματος πληρωμών SWIFT.

Κρυπτονομίσματα για εισαγωγές και στρατιωτικές αγορές

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όχι μόνο για αποθήκευση αξίας αλλά και για πραγματικές εμπορικές συναλλαγές.

Το Ιράν φέρεται να χρησιμοποιεί Bitcoin και άλλα crypto για την αγορά εξοπλισμού, καυσίμων και τεχνολογικών εξαρτημάτων από το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα δίκτυο πληρωμών εκτός του ελέγχου του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.

Η χρήση αυτή έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία σε δυτικές κυβερνήσεις, καθώς οι ψηφιακές συναλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός χρηματοδότησης κρατικών δραστηριοτήτων ή συμμαχικών οργανώσεων.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων από κράτη που βρίσκονται υπό κυρώσεις θεωρείται πλέον σημαντική πρόκληση για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τα crypto δημιουργούν μια νέα μορφή οικονομικής «παράκαμψης», επιτρέποντας σε χώρες όπως το Ιράν να διατηρούν εμπορικές και χρηματοοικονομικές ροές παρά τον αποκλεισμό από τις διεθνείς αγορές.

Καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται, το ζήτημα της χρήσης κρυπτονομισμάτων για την παράκαμψη κυρώσεων αναμένεται να απασχολήσει ολοένα περισσότερο τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και τις κυβερνήσεις.

Με πληροφορίες από: Wall Street Journal