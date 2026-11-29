Το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ φέρεται να χρησιμοποίησε το Ιράν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Την αποκάλυψη έκανε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου η Washington Post, επικαλούμενη τέσσερις πηγές με γνώση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλον Μασκ έγινε έξαλλος την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, όταν ενημερώθηκε από συνεργάτες του για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών της SpaceX από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η οργή του δισεκατομμυριούχου δεν περιοριζόταν στο Ιράν. Την ίδια περίοδο πληροφορήθηκε ότι και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούσαν τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink, το Starshield, για επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχοντας πληρώσει για ένα φθηνότερο συνδρομητικό πακέτο που προοριζόταν για επίγειες επιχειρήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγή της αμερικανικής εφημερίδας, τουλάχιστον δύο στελέχη της εταιρείας απολύθηκαν μέσα στην ίδια εβδομάδα εξαιτίας των περιστατικών μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του δικτύου.

Η απόρρητη έκθεση και η απάντηση του Πενταγώνου

Σύμφωνα με τη Washington Post, η αξιοποίηση του Starlink από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις περιγραφόταν σε απόρρητη έκθεση για την πορεία του πολέμου, η οποία φέρεται να διαβιβάστηκε το καλοκαίρι στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, πάντως, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιας έκθεσης.

Η SpaceX και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Οι Αμερικανοί είχαν διοχετεύσει χιλιάδες τερματικά Starlink στο Ιράν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρότι το Starlink δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή στη χώρα.

Οι ιρανικές Αρχές έχουν επανειλημμένα διακόψει την πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο σε περιόδους κοινωνικών αναταραχών, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Μετά τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση είχε διοχετεύσει κρυφά χιλιάδες τερματικά Starlink στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να παρακαμφθούν οι περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα συγκεκριμένα τερματικά συνδέονται με τη στρατιωτική χρήση του δικτύου από την Τεχεράνη.

Από την Ουκρανία στο Ιράν

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τη χρήση του Starlink σε εμπόλεμες ζώνες, καθώς και την πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο από κράτη και οργανισμούς που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις.

Ήδη από τον Ιανουάριο, η SpaceX είχε λάβει μέτρα για να περιορίσει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας από τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι νέες αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της εξάρτησης ακόμη και των ισχυρότερων στρατιωτικών δυνάμεων του κόσμου από τεχνολογικές υποδομές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ιδιωτικών εταιρειών.