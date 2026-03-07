Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο 7/3, μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο πετρελαιοφόρο Prima στο Στενό του Ορμούζ, αφού το πλοίο φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις να μην διέλθει από τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις εισέρχονται στην όγδοη ημέρα τους μετά από κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Επικαλούμενα το IRGC, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τα συστήματα αεράμυνας της Τεχεράνης, κατέρριψαν ένα ισραηλινό drone Hermes 900 κατά μήκος των ακτών της επαρχίας Hormozgan στο νότιο Ιράν.

Ξεχωριστά, οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα ισραηλινό αναγνωριστικό drone Orbiter 4 πάνω από το Ισφαχάν.

με πληροφορίες από: Wana Iran