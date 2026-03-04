Στο χάος βυθίζεται η Μέση Ανατολή, με τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει δριμύτατες επιθέσεις και βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε πλήγμα «γοήτρου» από τους Ιρανούς στον σταθμό της CIA στο Ριάντ. Νωρίτερα τα ξημερώματα, ιρανικό drone έπληξε τον χώρο του αμερικανικού προξενείου στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές δεν υπάρχουν θύματα ούτε τραυματισμοί, ενώ καπνοί άρχισαν να υψώνονται από την περιοχή που βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο.

🔴NOW Looks like direct hit to the U.S consulate in Dubai. pic.twitter.com/4SxRQwxaxH — Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

Προκλήθηκε περιορισμένη πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε από τα σωστικά συνεργεία. «Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ντουμπάι.

Δείτε τη στιγμή που ιρανικό drone χτυπά το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

Στο βίντεο, ακούγεται αρχικά ο θόρυβος του drone που πέφτει, αμέσως μετά μια έκρηξη και ουρλιαχτά από τους πολίτες που ήταν κοντά.

Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τοπικούς λογαριασμούς έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ντουμπάι.

BREAKING: Fire reported near the U.S. Consulate in Dubai after Iranian drone attack. pic.twitter.com/oz4Ji63zeO — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

