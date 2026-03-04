Στο χάος βυθίζεται η Μέση Ανατολή, με τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει δριμύτατες επιθέσεις και βομβαρδισμούς στο Ιράν.
Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε πλήγμα «γοήτρου» από τους Ιρανούς στον σταθμό της CIA στο Ριάντ. Νωρίτερα τα ξημερώματα, ιρανικό drone έπληξε τον χώρο του αμερικανικού προξενείου στο Ντουμπάι.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές δεν υπάρχουν θύματα ούτε τραυματισμοί, ενώ καπνοί άρχισαν να υψώνονται από την περιοχή που βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο.
🔴NOW
Looks like direct hit to the U.S consulate in Dubai. pic.twitter.com/4SxRQwxaxH
— Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026
Προκλήθηκε περιορισμένη πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε από τα σωστικά συνεργεία. «Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ντουμπάι.
Δείτε τη στιγμή που ιρανικό drone χτυπά το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι
WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV
— BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026
Στο βίντεο, ακούγεται αρχικά ο θόρυβος του drone που πέφτει, αμέσως μετά μια έκρηξη και ουρλιαχτά από τους πολίτες που ήταν κοντά.
Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τοπικούς λογαριασμούς έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ντουμπάι.
BREAKING: Fire reported near the U.S. Consulate in Dubai after Iranian drone attack. pic.twitter.com/oz4Ji63zeO
— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:
Δείτε live εικόνα από το Ιράν
Κάμερα από την Ιερουσαλήμ
Δείτε live εικόνα από το Al Jazeera
Νέο κύμα επίθεσης στον Λίβανο
Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.
Πριν από τις επιθέσεις, ο στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για δύο κτήρια στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Ποιος είναι ο Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το φαβορί για την ηγεσία στο Ιράν
Ο 56χρονος που ετοιμάζεται να γίνει διάδοχος του πατέρα του νοσηλεύτηκε επανειλημμένα για ανικανότητα σε νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Πώς επηρεάζει η σύγκρουση την ελληνική οικονομία
Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει για την ώρα σε επίπεδο… ψυχολογίας την ελληνική οικονομία, με το ΧΑΑ να καταγράφει απώλειες και τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στα πρατήρια καυσίμων.
Ωστόσο, αν η σύγκρουση συνεχιστεί τους επόμενους 3 μήνες, οι συνολικές οικονομικές απώλειες για τη χώρα υπολογίζονται μεταξύ 2,1 και 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, επίπτωση που μεταφράζεται σε μείωση του ΑΕΠ κατά 1%.
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εντολή εκκένωσης για διπλωμάτες σε Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κύπρο και Πακιστάν
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ έδωσε έγκριση σε μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και την Κύπρο να εγκαταλείψουν αυτές τις χώρες, καθώς και σε δύο αμερικανικά προξενεία στο Πακιστάν.
Πρόκειται για τις τελευταίες διπλωματικές αποχωρήσεις, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών κυβερνητικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τους υπαλλήλους στη Σαουδική Αραβία, γινόταν επίκληση σε «μια συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν», μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ από drones. Πρόσθεσε δε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει «περιορισμένη ικανότητα» να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα.
Οι ανακοινώσεις για την Κύπρο και το Ομάν ανέφεραν και οι δύο «κινδύνους για την ασφάλεια».
Έκτακτο Συμβούλιο στην Ε.Ε. για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, θα διεξαχθεί έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών μελών της Ένωσης με τηλεδιάσκεψη, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι επίσης προγραμματισμένο διά ζώσης Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
Το Ισραήλ έπληξε πυρηνική εγκατάσταση στο Ιράν
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία του πραγματοποίησε επίθεση σε μυστική πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, Ιρανοί επιστήμονες εργάζονταν για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
Στην Κύπρο κατέπλευσαν οι ελληνικές φρεγάτες Κίμων και Ψαρά
Οι δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού πλέουν εδώ και λίγη ώρα εντός των ορίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οδηγία εκκένωσης των ΗΠΑ για την πρεσβεία τους στην Κύπρο
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε στο προσωπικό του που δεν ανήκει σε ομάδες έκτακτης ανάγκης και στις οικογένειές τους στην Κύπρο άδεια να φύγουν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.
Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν έχουν επείγουσα εργασία και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».
Νέα ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για την Κύπρο
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναβάθμισε στο Επίπεδο 3 («Επανεξετάστε το ταξίδι»), την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο επικαλούμενο την απειλή ένοπλης σύγκρουσης και τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.
Παράλληλα, ενέκρινε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των οικογενειών τους από το νησί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις, ενώ στις 2 Μαρτίου drone έπληξε κτίριο εντός των Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, όπου, όπως επισημαίνεται, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε Αμερικανούς πολίτες.
Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να διαθέτουν εναλλακτικό σχέδιο αναχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Security Alert – Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/Z4gciS8SY9 pic.twitter.com/8fVoTRDwv2
— U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) March 4, 2026
Πλήγμα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης
Πηγές του Al Jazeera Arabic αναφέρουν ότι drone έπληξε χώρο υλικοτεχνικής υποστήριξης της αμερικανικής πρεσβείας που βρίσκεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.
Νέες εντολές για εκκένωση χωριών στον Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για τους κατοίκους 13 επιπλέον χωριών και πόλεων στο νότιο Λίβανο.
Περιλαμβάνουν τα Qana, Kfar Kila και Majdal Zoun.
Νέο βίντεο από το πλήγμα των Ιρανών στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι
Πυκνοί καπνοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι μετά από χτύπημα της περιοχής από ιρανικό drone.
🇮🇷🇮🇷🇦🇪 Iran attack in Dubai pic.twitter.com/nm3WzZfFqQ
— IEW World News (@IEWWorldNews) March 4, 2026
Περίπου 50.000 αμερικανοί στρατιώτες στις πολεμικές επιχειρήσεις
Περίπου 50.000 στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή συμμετέχουν πλέον στην πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν, ενώ επιπλέον δυνάμεις και μαχητικά αεροσκάφη κατευθύνονται στην περιοχή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού στρατού που επικαλούνται οι New York Times.
Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε Βηρυτό, Κουβέιτ και Ριάντ έχουν κλείσει. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει καλέσει τους Αμερικανούς πολίτες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.
Πλήγμα από drone στον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία
Ιρανικό drone επιτέθηκε στο σταθμό της CIA στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, αναφέρει η Washington Post, προκαλώντας υλικές ζημίες.
Σοκ στις διεθνείς χρηματαγορές - Διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιήθηκε στην Νότια Κορέα
Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η αναστάτωση που επικρατεί στο παγκόσμιο εμπόριο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλούν κλυδωνισμούς στις χρηματαγορές με τη Νότια Κορέα να πλήττεται καθώς σημείωσε πτώση 11% γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν έναν διακόπτη ασφαλείας.
🚨🇰🇷 BREAKING: South Korea’s stock market in freefall
South Korea’s market just cratered 11% and triggered a circuit breaker, plunging off a cliff in a matter of minutes.
The war in Iran isn’t just reshaping the Middle East.
It’s sending shockwaves through every major economy… pic.twitter.com/0DPs3vqSK4
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 4, 2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και ότι όσα πλοία επιθυμούν να περάσουν από εκεί κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από πυραύλους ή αδέσποτα drones.
«Επί του παρόντος, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», λέει ο αξιωματούχος του Ναυτικού του IRGC, Μοχάμεντ Ακμπαρζαντέχ, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Πλήγμα σε ξενοδοχείο της Βηρυτού
Ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, και «ασθενοφόρα» έσπευσαν εκεί.
Ρωσία και Κίνα διαμαρτύρονται για τις επιθέσεις στο Ιράν
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Κίνας επέκριναν την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με τον κορυφαίο διπλωμάτη του Πεκίνου, Γουάνγκ Γι, να καλεί το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν βλέπει καμία απόδειξη ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.
Συντρίμμια σκότωσαν κοριτσάκι 11 ετών στο Κουβέιτ
Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου.
Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.
Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε δυο πυραύλους και εννιά drones
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.
«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.