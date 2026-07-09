Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έπληξε βασικές υποδομές σε τέσσερις αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, στην πρώτη φάση της απάντησής της κατά των πιο πρόσφατων παραβιάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο ιρανικό έδαφος.

Το Σώμα αναλύει τα αντίποινα σε δήλωση την Πέμπτη, αναγνωρίζοντας τα στοχευόμενα φυλάκια ως Arifjan και Ali Al Salem στο Κουβέιτ και Juffair και Sheikh Isa στο Μπαχρέιν και σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν με πυραύλους και drones.

Η δήλωση έγινε αφότου αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ένα ευρύ φάσμα επιδρομών εναντίον αρκετών περιοχών του νότιου Ιράν, στοχεύοντας μη στρατιωτικές υποδομές και έχασαν τη ζωή ενός θύματος, εκτός από την επίθεση σε γέφυρα στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, προκαλώντας διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τσαμπαχάρ μετά την καταστροφή τριών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θραύσματα βλημάτων έπληξαν επίσης το Νοσοκομείο Imam Ali, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Κάτοικοι της Τσαμπαχάρ και της κοντινής πόλης Κοναράκ ανέφεραν ότι άκουσαν πολλές εκρήξεις μετά από χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν από αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ανέφερε ότι περίπου 10 εκρήξεις ακούστηκαν στις δύο πόλεις. Το πρακτορείο ανέφερε επίσης διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τσαμπαχάρ.

US carries out fresh aggression against Iran; electricity grid and hospital in Chabahar among targetshttps://t.co/fod5ERn7OQ — Press TV 🔻 (@PressTV) July 8, 2026

Προειδοποίηση για εκτενέστερα αντίποινα

Το Σώμα «προειδοποιεί τον παιδοκτόνο στρατό των ΗΠΑ ότι εάν επαναλάβει τις επιθετικές του πράξεις, οι συντριπτικές απαντήσεις μας θα επεκταθούν για να συμπεριλάβουν άλλες αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η IRGC, εν τω μεταξύ, περιέγραψε την πιο πρόσφατη επιθετικότητα ως «βιαστική» αντίδραση των Αμερικανών επιτιθέμενων στη συνεχιζόμενη μαζική λαϊκή προσέλευση στο γειτονικό Ιράκ κατά τη διάρκεια των νεκρικών πομπών που πραγματοποιήθηκαν για τον μαρτυρικό Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ.

«Αυτή η υπέροχη νεκρική πομπή, γέμισε με φόβο τους αλαζονικούς [Αμερικανούς] ηγεμόνες και τους ανάγκασε να αντιδράσουν βιαστικά σε αυτή την επίδειξη λαϊκής δύναμης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Millions attend funeral for Martyred Leader Ayatollah Khamenei in Iraq’s Najaf and Karbala https://t.co/7T0IXWOP4L — Press TV 🔻 (@PressTV) July 8, 2026

Η Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, επιδιώκει «να επισκιάσει τα νέα αυτού του απαράμιλλου έπους και να κρύψει αυτό το εμπνευσμένο γεγονός από τα μάτια του κόσμου».

Ωστόσο, «Επιλέγουν να αγνοούν το γεγονός ότι αυτά τα εγκλήματα θα αφυπνίσουν περισσότερο τους λαούς του κόσμου και θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητά τους να παίξουν ρόλο στον αγώνα ενάντια στον “Μεγάλο Σατανά”», κατέληξε το Σώμα, αναφερόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες.