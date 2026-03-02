Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν (SNSC), Αλί Λαριτζάνι, λέει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον πόλεμο της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ εναντίον της χώρας.

Ο Λαριτζάνι έκανε την παρατήρηση σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του Χ τη Δευτέρα ως απάντηση σε δημοσίευμα της Wall Street Journal που ισχυριζόταν ότι είχε ξεκινήσει νέες προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν νέο γύρο αεροπορικής επίθεσης στο Ιράν το Σάββατο, περίπου οκτώ μήνες αφότου πραγματοποίησαν απρόκλητες επιθέσεις στη χώρα. Οι επιθέσεις του Σαββάτου οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειας του.

Η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε την Κυριακή 40 ημέρες δημόσιο πένθος και επτά ημέρες αργίας μετά τον θάνατο του Ηγέτη.

Η επίθεση ξεκίνησε καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον είχαν πραγματοποιήσει τρεις γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του Ομάν Μουσκάτ και την ελβετική πόλη της Γενεύης, και σχεδίαζαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στη Βιέννη της Αυστρίας την περασμένη Δευτέρα, γεγονός που διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Ιράν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει γρήγορα τα πλήγματα εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη του Ισραήλ, καθώς και σε βάσεις των ΗΠΑ σε περιφερειακές χώρες.

Τη δεύτερη ημέρα της κοινής επίθεσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές αρχές θα ήθελαν τώρα να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Σε άλλη ανάρτηση στο Χ, ο Λαριτζάνι είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προκαλέσει αναταραχή στην περιοχή ως αποτέλεσμα των «ονείρων του» και τώρα ανησυχεί για περισσότερες απώλειες στους Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας πρόσθεσε ότι ο Τραμπ άλλαξε το αυτοδημιούργητο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» σε «Πρώτα το Ισραήλ» μέσω της ψευδαίσθησης του και θυσίασε τους Αμερικανούς στρατιώτες για χάρη των φιλοδοξιών του Ισραήλ.

Ο Λαριτζάνι τόνισε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι οικογένειές τους φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του ψεύδους του Τραμπ και της άρρωστης φύσης του.

«Σήμερα, το ιρανικό έθνος αμύνεται. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν δεν έχουν εξαπολύσει καμία επίθεση», επεσήμανε ο γραμματέας του SNSC, τονίζοντας ότι δεν ήταν το Ιράν που ξεκίνησε τον πόλεμο.

Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει την πολιτική του για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή, αλλά δεσμεύτηκε ότι δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί την εδαφική του ακεραιότητα έναντι οποιασδήποτε επιθετικής πράξης.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ήδη καλέσει τους γείτονες της χώρας να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως μια προειδοποίηση για αντίποινα.