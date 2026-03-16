Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά την οποία επέμεινε ότι «το Ιράν δεν ξεκίνησε αυτόν τον φρικτό πόλεμο».

«Η άμυνα ενάντια στην εισβολή είναι ένα φυσικό δικαίωμα, στο οποίο είμαστε καλοί», ανέφερε ο Πεζεσκιάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η χρήση των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή εναντίον του Ιράν, με σκοπό να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τους γείτονές μας, πρέπει να σταματήσει».

Ο Πεζεσκιάν επέμεινε ότι το Ιράν «δεν θα υποκύψει στους εκφοβιστές», καθώς κάλεσε τη «διεθνή κοινότητα να καταδικάσει αυτή την εισβολή».

«Το να μιλάμε για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει νόημα, έως ότου διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στο έδαφός μας στο μέλλον», προσθέτει ο Πεζεσκιάν.