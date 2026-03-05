Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Τετάρτη Iρανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Κανένα μήνυμα δεν εστάλη από το Ιράν στις ΗΠΑ, ούτε πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε απάντηση σε αμερικανικά μηνύματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας», είπε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε, κατά το Tasnim.

Χθες ο Axios ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενος πηγές του, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού αξιωματούχου.