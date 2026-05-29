Το Ιράν προσώρησε σε επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία των διαβουλεύσεων για την κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικείμενη και καθοριστική απόφαση από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει αποτυπωθεί κάποιο τελικό κείμενο συμφωνίας που να δεσμεύει τις δύο χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη θέση της Τεχεράνης εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου, όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

«Σε αυτήν τη φάση, έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ετοιμάζεται να λάβει μια «οριστική απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, όμως ιρανικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς σε δύο κεντρικής σημασίας σημεία: την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.