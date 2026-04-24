Το γραφείο Τύπου του ιρανικού κοινοβουλίου διαψεύδει τις πληροφορίες ότι ο Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας.

Ακόμα ανέφερε ότι δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη νέος γύρος συνομιλιών.

Όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεnτ Κούσνερ στο Πακιστάν, για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, στο Πακιστάν μετέβη αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, για επαφές με την ηγεσία της χώρας. Μάλιστα πακιστανικές πηγές αναφέρουν στο Al Jazeera ότι υπάρχει «υψηλή πιθανότητα» επίτευξης προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα βρεθεί επίσης στο Ομάν και τη Ρωσία.