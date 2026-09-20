Τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έχει διαβιβάσει η Τεχεράνη στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Το στρατηγικό αυτό πέρασμα, ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, αποτελεί πλέον κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης στον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος εκτελεί παράλληλα και χρέη προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, διεμήνυσε: «Μέχρι να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, να αναγνωριστούν τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δεν θα υπάρξει περιθώριο για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Αναφερόμενος στον δίαυλο επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά, ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε: «Τα μηνύματά μας και οι όροι μας διαβιβάστηκαν ξεκάθαρα στην άλλη πλευρά μέσω διαπραγματευτών».

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου προπολεμικά διακινούνταν περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων, έχει ουσιαστικά παραλύσει. Το ιρανικό μπλόκο επιβλήθηκε ως αντίποινα στα αμερικανοϊσραηλινά στρατιωτικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σε ισχύ στενό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

Τον ρόλο του διαμεσολαβητή για τη μεταφορά των ιρανικών αιτημάτων προς τις ΗΠΑ έχει αναλάβει το Κατάρ, όπως αποκάλυψε το Σάββατο (19/9) ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο al Jazeera, ο Ρεζαΐ ξεκαθάρισε τις απαιτήσεις της χώρας του έναντι του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού: «Οι όροι μας είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων πόρων μας και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού».

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποτελούσαν βασικό πυλώνα του πρωτοκόλλου του περασμένου Ιουνίου, το οποίο φιλοδοξούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, προτού τελικά καταρρεύσει. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας τόνισε πως η Ουάσινγκτον οφείλει να εκπληρώσει πρώτα αυτές τις δεσμεύσεις, προκειμένου να υπάρξει έδαφος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και το κρίσιμο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές διεργασίες στην περιοχή εντείνονται με την ενεργό συμμετοχή και του Πακιστάν στον ρόλο του μεσολαβητή. Στο πλαίσιο αυτό, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο (19/9), την άφιξη του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί, στην Τεχεράνη για κρίσιμες συνομιλίες που διεξάγονται σήμερα.