Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών, εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Mάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά της Τεχεράνης ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επανέναρξη των συζητήσεων, εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι για άμεση κατάπαυση του πυρός στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς οι έμμεσες συνομιλίες αποτελούσαν τη μοναδική δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης περιφερειακής σύγκρουσης.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχε απευθύνει νωρίτερα σήμερα, Κυριακή, μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και επανεκλεγείς Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

Ο Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση: «Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε ο Ιρανός αξιωματούχος.

«Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», είχε προειδοποιήσει νωρίτερα μέσω του Χ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.