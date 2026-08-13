Τα Στενά του Ορμούζ είναι “υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν”, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτζ της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χοσεΐν Ταΐμπ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το σχόλιο αυτό έγινε μια ημέρα μετά την ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ότι οι ΗΠΑ έχουν “τον πλήρη έλεγχο” της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας αυτής οδού διέλευσης.