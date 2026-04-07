Σε μια κρίσιμη στιγμή της ένοπλης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για προσωρινή εκεχειρία, υπογραμμίζοντας την επιδίωξη μόνιμου τερματισμού του πολέμου και όχι μιας απλής προσωρινής ανακωχής. Σύμφωνα με επίσημες ιρανικές πηγές, η απάντηση της ιρανικής κυβέρνησης, που μεταδόθηκε μέσω Πακιστάν και περιλαμβάνει δέκα σημεία – όρους, καταδεικνύει τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η πρόταση που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί διαμεσολαβητές, με πληροφορίες από το Axios, προέβλεπε μια 45ήμερη κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα για ευρύτερες διαπραγματεύσεις και πιθανώς μόνιμη ειρήνη. Ωστόσο το Ιράν απέρριψε αυτή την ιδέα, θεωρώντας ότι μια προσωρινή ανακωχή δεν εξασφαλίζει σταθερή λύση, αλλά επιτρέπει στην άλλη πλευρά να ανασυγκροτήσει δυνάμεις και να συνεχίσει τις εχθροπραξίες στο μέλλον.

Οι όροι της ιρανικής απάντησης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters και ιρανικών κρατικών μέσων, οι 10 όροι που έθεσε η Τεχεράνη για να συζητήσει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Οριστικό τέλος των συγκρούσεων σε όλη την περιοχή.

Πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Άρση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν.

Προγράμματα ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων περιοχών.

Εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθεί στρατιωτική επιθετικότητα.

Η ιρανική πλευρά τονίζει ότι αυτοί οι όροι αποτυπώνουν «τα εθνικά της συμφέροντα» και δεν συνιστούν συμβιβασμό, αλλά επιβεβαίωση της αποφασιστικότητάς της να υπερασπιστεί τις θέσεις της.

Η αμερικανική αντίδραση

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν «όχι επαρκή», ενώ επανέλαβε την απειλή για στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και δίκτυα ρεύματος στην Τεχεράνη, αν η χώρα δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ έως την καθορισμένη προθεσμία. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, έχουν επεκτείνει επίσης στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος του Ιράν και έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν μέχρι να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Η αυξανόμενη ένταση αντικατοπτρίζεται στη ρητορική του Τραμπ που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει φτάσει στο σημείο να δηλώνει ότι το Ιράν «θα μπορούσε να καταστραφεί σε μία νύχτα» αν οι συνομιλίες αποτύχουν πλήρως, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κρίσης.

Αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα

Στο διπλωματικό μέτωπο, χώρες όπως Κίνα και Αίγυπτος έχουν εκφράσει την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι να πιέζει για μια λύση μέσω του ΟΗΕ. Ωστόσο, η άρνηση της Τεχεράνης να αποδεχθεί προσωρινές ανακωχές σημαίνει ότι οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά εμπόδια.

Η ρητορική και οι στρατιωτικές κινήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η σύγκρουση, πλέον σε πλήρη εξέλιξη γύρω από το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο στρατηγικούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, δεν παρουσιάζει σημάδια άμεσης αποκλιμάκωσης.

Η άρνηση του Ιράν να δεχθεί προσωρινή ανακωχή και η αυξανόμενη ένταση από την πλευρά των ΗΠΑ εγείρουν ερωτήματα για το αν υπάρχει κοινό έδαφος για ειρηνευτική συμφωνία ή αν οι μάχες και οι απειλές θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση.