Το Ιράν διόρισε νέο αρχηγό πληροφοριών στους Φρουρούς της Επανάστασης την Πέμπτη, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, μετά τον θάνατο του προκάτοχού του σε ισραηλινή επιδρομή την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για τον ταξίαρχο Ματζίντ Χανταμί, που αντικαθιστά τον Μοχαμάντ Καζεμί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό την Κυριακή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο Υποστράτηγος Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, διόρισε τον Ταξίαρχο Ματζίντ Καντάμι ως νέο επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών», αναφέρει το Irna.

Revolutionary Guard Commander Mohammad Pakpour appointed Majid Khadami as head of the Revolutionary Guards’ intelligence organization. pic.twitter.com/qBQF9fnlYC

— Niv Calderon (@nivcalderon) June 19, 2025