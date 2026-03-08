Ο Τζορτζ Γκάλογουεϊ, πρώην βουλευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγγέλλει ότι οι Ιρανοί έχουν ισοπεδώσει το Ισραήλ, εξαπολύοντας καταστροφικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, μετατρέποντας ουσιαστικά τη χώρα σε Γάζα.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι λόγω της λογοκρισίας που υπάρχει στο Ισραήλ, όποιος επιχειρήσει να δημοσιεύσει βίντεο από τις ζημιές, κινδυνεύει άμεσα με φυλάκιση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το Ισραήλ δέχεται καταστροφικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, αλλά εσείς δεν το γνωρίζετε, για δύο βασικούς λόγους. Όποιος δημοσιεύει βίντεο από τις ζημιές, κινδυνεύει άμεσα με φυλάκιση, ενώ και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν αποδεχθεί την ισραηλινή λογοκρισία, αποκρύπτοντας την πραγματική έκταση των επιθέσεων. Αυστηροί κανόνες ισραηλινής στρατιωτικής λογοκρισίας απαγορεύουν τη λήψη εικόνων, τη χρήση drones και τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για τα σημεία των πληγμάτων, περιορίζοντας σημαντικά τη διάδοση εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και ανεξάρτητες αναφορές συνεχίζουν να διαρρέουν πληροφορίες, παρά τους περιορισμούς».

Παράλληλα, ο Γκάλογουεϊ εκτίμησε ότι από τις σφοδρές επιθέσεις στις ιρανικές βάσεις, έχουν σκοτωθεί περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Δείτε το βίντεο:

Ποιος είναι ο Τζορτζ Γκάλογουεϊ

Ο Τζορτζ Γκάλογουεϊ (George Galloway, γεννημένος στις 16 Αυγούστου 1954) είναι ένας Βρετανός πολιτικός, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, συγγραφέας και πρώην βουλευτής, γνωστός για τις έντονες αριστερές, φιλοπαλαιστινιακές και αντιπολεμικές του θέσεις.

Έχει διατελέσει βουλευτής σε πέντε διαφορετικές περιφέρειες, εκπροσωπώντας το Εργατικό Κόμμα, το Respect Party και πιο πρόσφατα το Workers Party of Britain.