Φωτογραφία, η οποία σύμφωνα με τις ιρανικές Aρχές, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης σε Σχολείο της πόλης Μινάμπ, στη νότια περιοχή του Ιράν, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα κρατικά μέσα της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 165 άνθρωποι. Μεγάλο μέρος των θυμάτων φέρεται να είναι παιδιά που βρίσκονταν στο σχολικό συγκρότημα τη στιγμή της έκρηξης.

Σε ΗΠΑ – Ισραήλ οι ευθύνες, λέει το Ιράν – Το ψάχνουν οι Αμερικανοί

Η επίθεση που στοίχισε τη ζωή στους μαθητές έχει αποδοθεί από τις ιρανικές Αρχές στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

Από την πλευρά τους, Ισραήλ και ΗΠΑ, δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για το φονικό χτύπημα στη Μινάμπ, αν και ο Yπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστώσει το τι ακριβώς συνέβη.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση συνέβη το Σάββατο 28/2, μετά από κοινές αεροπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σηματοδοτώντας μέχρι στιγμής το πιο φονικό περιστατικό στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης μέχρι σήμερα, με ξεκάθαρο στόχο αμάχους.

Ισραηλινός ΥΠ.ΕΞ. για τον θάνατο Ιρανών μαθητριών: «Επόμενη ερώτηση»

Τις προηγούμενες μέρες είχε προκληθεί ένταση σε συνέντευξη όταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ρωτήθηκε για τον θάνατο 100 μαθητριών στο Ιράν μετά από χτύπημα σε Δημοτικό Σχολείο.

‘We don’t have any quarrel with the Iranian people, the only objective is the Iranian regime, this is what it’s all about’ An Israeli foreign ministry spokesperson speaks from Tel Aviv Latest: https://t.co/GeRcQWWhKj 📺 Sky 501 pic.twitter.com/r6gLB5lfEC — Sky News (@SkyNews) March 1, 2026

Israeli spokesperson flips out after hearing about how his country murdered over 100 schoolgirls in Iran. Saying “This must stop”. A kneejerk reaction to morph into the victim mode. pic.twitter.com/bmD9YnEnLu — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) March 1, 2026

«Επόμενη ερώτηση παρακαλώ»

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για τις Ιρανές μαθήτριες που σκοτώθηκαν, ο Ισραηλινός αξιωματούχος απάντησε: «Και αυτό πρέπει να σταματήσει… Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ», αποφεύγοντας να δώσει διευκρινίσεις.

Δείτε βίντεο

Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις των Ιρανών για τη φονική επίθεση στο Σχολείο στη Μινάμπ

IRAN : Aerial footage of the emotional funeral procession in Minab for the elementary school girls and teachers who were martyred on the direct orders of the US regime. Around 165 school girls were brutally killer in US-Israel Joint attack. pic.twitter.com/lf3AtDztLR — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 3, 2026

Καταδίκη της φονικής επίθεσης από το Ιράν και διεθνείς οργανισμούς

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις δύο χώρες για τη δολοφονία των μαθητριών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ταφόπλακες άνω των 160 αθώων κοριτσιών, τα σώματα των οποίων διαμελίστηκαν από τον βομβαρδισμό.

Οι Αρχές στην Τεχεράνη απηύθυναν έκκληση για διεθνή δράση και αλληλεγγύη, καθώς επίσης πολλά νοσοκομεία και σχολεία επλήγησαν από τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι δύο χώρες «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές, χωρίς να εξαιρούν νοσοκομεία, σχολεία, εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου ή πολιτιστικά μνημεία».

Το περιστατικό καταδικάστηκε από την UNESCO και την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι. Η σκόπιμη επίθεση σε σχολείο, νοσοκομείο ή άλλη μη στρατιωτική δομή αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, δήλωσε ότι είναι ενήμερη για τις αναφορές από το Ιράν και ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το περιστατικό.

Το γεγονός αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι ειδικά το Ισραήλ μας έχει συνηθίσει σε επιθέσεις που πλήττουν αμάχους, και κυρίως παιδιά, σε πολεμικές επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά εγκλήματος πολέμου, όπως έχει κάνει πολλές φορές στη Γάζα. Τόσες φορές ώστε ακόμη και η αναγνώριση ως «λάθους χτυπήματος» να μην γίνεται πια πιστευτή.