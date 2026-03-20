Τα ιρανικά μέσα έδωσαν τις προηγούμενες ώρες στη δημοσιότητα βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας.

Δεν προσδιορίζουν, ωστόσο, πότε ακριβώς έγινε η συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση.

Το βίντεο προβλήθηκε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν:

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πότε γυρίστηκε το βίντεο, κάτι που εγείρει υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για αρχειοθετημένο υλικό.

Στο βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να απευθύνεται στους μαθητές στα αραβικά.

