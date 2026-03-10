Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Για την ευρύτερη κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή μίλησε στην διαδικτυακή τηλεόραση του Ζοugla.gr ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

Όπως υποστήριξε μεταξύ άλλων, ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ φαίνεται πως θα συνεχιστεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις παγκόσμιες συνέπειες. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει περιφερειακή κλιμάκωση.

Ο διεθνολόγος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέλυσε την στρατηγική του Ιράν αλλά και των επιτιθέμενων. Όπως είπε, «η Περσία εφαρμόζει έναν πόλεμο φθοράς».

Επιπλέον τόνισε πως «αυτός ο πόλεμος να δείχνει πως σημασία έχει ποιος μπορεί να αντέξει και όχι ποιος έχει τα περισσότερα πυρομαχικά».

Ο Κωνσταντίνος Αδαμίδης αναφέρθηκε ακόμα στο κόστος του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία, στη σημασία των Στενών του Ορμούζ, αλλά και στις επιπτώσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δείτε όλα όσα είπε στην εκπομπή: