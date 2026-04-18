Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, το πιο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη, παραμένει ρευστή και εκρηκτική, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανταλλάσσουν αντικρουόμενα μηνύματα για τον έλεγχο και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ο έλεγχος του Στενού «επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση», υποστηρίζοντας πως η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στον συνεχιζόμενο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

🚨 BREAKING

Iran’s Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 18, 2026

Σύμφωνα με την ιρανική στρατιωτική διοίκηση, όσο συνεχίζονται οι περιορισμοί των ΗΠΑ, η Τεχεράνη θα διατηρεί «αυστηρή διαχείριση» της ναυσιπλοΐας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο απόλυτης σύγχυσης για το καθεστώς των Στενών, με διεθνή μέσα να περιγράφουν μια κατάσταση που αλλάζει από ώρα σε ώρα: από «μερικό άνοιγμα» σε «ελεγχόμενη διέλευση» και, σε ορισμένες αναφορές, ακόμη και σε εκ νέου κλείσιμο.

Φρουροί της Επανάστασης: «Διατηρούμε τον έλεγχο των Στενών»

Το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει μετατραπεί ξανά σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με το Euronews, η ναυσιπλοΐα παραμένει σε «εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα», με δεκάδες πλοία να έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο εν αναμονή οδηγιών ασφαλούς διέλευσης .

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές, σύμφωνα με το Reuters, υποστηρίζουν ότι «καμία εμπορική διέλευση δεν επιτρέπεται χωρίς έλεγχο», με αρκετά πλοία να έχουν ήδη επιστρέψει σε ιρανικά λιμάνια .

Η ιρανική πλευρά, μέσω των IRGC, επιμένει ότι διατηρεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής και ότι κάθε κίνηση πλοίων περνά πλέον από δικές της διαδικασίες έγκρισης. Σε προηγούμενες δηλώσεις, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι «καμία ναυτιλία στον Κόλπο δεν θα είναι ασφαλής» αν συνεχιστεί η πίεση από τις ΗΠΑ .

Παράλληλα, ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για «ελεγχόμενη επαναφορά της κατάστασης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρόσβαση στο Στενό δεν είναι ούτε πλήρως κλειστή ούτε πλήρως ελεύθερη, αλλά υπό αυστηρή επιτήρηση.

Αντιφατικές εικόνες και παράλληλες αφηγήσεις

Η εικόνα που προκύπτει από τα διεθνή μέσα είναι αντιφατική:

Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για «μερικό άνοιγμα» και προσπάθεια αποκλιμάκωσης, μετά από διπλωματικές επαφές. Άλλες μιλούν για επαναφορά περιορισμών και ακόμη και νέα μέτρα ελέγχου από την ιρανική πλευρά με τις ΗΠΑ να επιμένουν στον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός θα παραμείνει μέχρι να υπάρξει συνολική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε έντονη αβεβαιότητα τις αγορές ενέργειας, με τις τιμές πετρελαίου να αντιδρούν με αβεβαιότητα σε κάθε νέα ανακοίνωση.

Πίσω από τις δηλώσεις για «κανονικότητα» και «επαναφορά», εξελίσσεται ένα σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι ισχύος:

Το Ιράν χρησιμοποιεί το Στενό του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης απέναντι στις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά η Ουάσινγκτον επιχειρεί να περιορίσει την ιρανική οικονομία μέσω θαλάσσιου αποκλεισμού, με τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να βρίσκονται σε ένα ακόμη αβέβαιο καθεστώς, αποφεύγοντας μαζικά τη διέλευση.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η περιοχή έχει μετατραπεί από απλό εμπορικό πέρασμα σε «εργαλείο στρατηγικού εκβιασμού».

Η δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι ο έλεγχος του Στενού «επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση» δεν σηματοδοτεί σταθεροποίηση, αλλά μάλλον την επιστροφή σε μια γκρίζα ζώνη ελέγχου και έντασης, όπου η ναυσιπλοΐα εξαρτάται από τις εκατέρωθεν πολιτικές αποφάσεις και τη πολεμική σύγκρουση.

Στροφή δεξαμενοπλοίων, ανάμεσά τους και δύο ελληνικά

Η εικόνα αστάθειας που επικρατεί στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο γίνεται όλο και πιο σαφής μέσα από τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, έξι πλοία, δύο ελληνικών συμφερόντων και τέσσερα ινδικών, σταμάτησαν την πορεία τους προς τα Στενά του Ορμούζ την ώρα που επιχειρούσαν να τα προσεγγίσουν.

Οι πρώτες ενδείξεις για το τι συμβαίνει στον ενεργειακό αυτό κόμβο καταγράφηκαν νωρίς το Σάββατο, όταν τα έξι δεξαμενόπλοια, διέκοψαν την πορεία τους, παρά τη διαβεβαίωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδιδε πως το πέρασμα ενδέχεται να παραμείνει κλειστό, εφόσον συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δεξαμενόπλοια, που είχαν ξεκινήσει από θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά του Ντουμπάι μεταφέροντας φορτία αργού πετρελαίου, κατευθύνονταν βορειοανατολικά πριν αλλάξουν πορεία το πρωί του Σαββάτου 18/4. Κάποια από αυτά παραμένουν πλέον ακινητοποιημένα κοντά στο σημείο της αναστροφής, στην περιοχή της ιρανικής νήσου Κεσμ, ενώ ένα ακόμη έχει σταματήσει να εκπέμπει σήμα εντοπισμού για αρκετές ώρες.

Τα συγκεκριμένα έξι πλοία ανήκαν σε μια μεγαλύτερη ομάδα δεξαμενόπλοιων που είχε εντοπιστεί να κατευθύνεται προς τα Στενά μετά τις ανακοινώσεις της Παρασκευής 17/4. Συνολικά, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου στόλου που παραμένει εγκλωβισμένος στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το φορτίο τους αγγίζει τα 8,3 εκατομμύρια βαρέλια μη ιρανικού αργού πετρελαίου — μια ποσότητα που, αν είχε περάσει κανονικά από τα Στενά, θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη ημερήσια ροή από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρά τα στοιχεία, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν οι αλλαγές πορείας ήταν αποτέλεσμα απόφασης των πλοιοκτητών ή αν πρόκειται για συντονισμένη διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς αυξάνεται η πίεση στο στενό πέρασμα. Πάντως, λίγο μετά τις αναστροφές, τρία πλοία μεταφοράς υγραερίου και ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου κινήθηκαν επίσης προς τα ανατολικά, κατευθυνόμενα πλέον προς τον Κόλπο του Ομάν, επιβεβαιώνοντας ότι η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή.