Το Ιράν εκτέλεσε άδικα τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία αστυνομικών κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο. Μεταξύ αυτών ήταν ο 19χρονος, Σαλέχ Μοχαμαντί, μέλος της εθνικής ομάδας πάλης του Ιράν, σύμφωνα με το BBC.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην επαρχία Κομ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε τις θανατικές ποινές τους.

Οι διαμαρτυρίες με τους χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο και κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο, αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις ιρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Μοχαμάντι, Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία δύο αστυνομικών σε ξεχωριστές επιθέσεις στο Κομ.

«Η εκτέλεσή του 19χρονου ήταν μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του μοτίβου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να καταπνίξει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε ο ακτιβιστής και Ιρανός αθλητής μαχητικών αθλημάτων, Νίμα Φαρ, στο Fox News.

Καταδικάστηκαν επίσης για «μοχαρεμπέχ» (πόλεμο κατά του Θεού), μία από τις κατηγορίες που χρησιμοποιεί το Ιράν για να επιβάλλει θανατικές ποινές σε διαδηλωτές και όσους εχθρεύονται την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι τρεις νεαροί άνδρες «ομολόγησαν το έγκλημα» τους κάτω από συνθήκες άγριων βασανηστηρίων και εκτελέστηκαν δημόσια χωρίς δίκαιη δίκη.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις εκτελέσεις, υποστηρίζοντας ότι στους άνδρες δεν παρασχέθηκε «επαρκής υπεράσπιση και εξαναγκάστηκαν να κάνουν “ομολογίες”».

Οι διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου, εξαπλώθηκαν σε πάνω από 180 πόλεις και κωμοπόλεις και σε 31 επαρχίες. Πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος, η οποία μετά από τέσσερις δεκαετίες ήταν κάτι παραπάνω από ασφυκτική.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Hrana), τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνες τις διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 6.488 διαδηλωτών και 236 παιδιών.

Υπενθυμίζεται, πως τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ληφθούν «ισχυρά μέτρα» κατά του Ιράν εάν εκτελεστούν διαδηλωτές. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε αργότερα ότι δεν υπάρχει «κανένα σχέδιο» για απαγχονισμό ανθρώπων.

Ένα μήνα αργότερα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας πλήγματα στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και τα δεδομένα για τον ιρανικό λαό φαίνεται να αλλάζουν.