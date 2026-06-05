Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, ότι προχώρησε σε εκτόξευση «προειδοποιητικών πυραύλων» με στόχο δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ για παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και για κατασχέσεις εμπορικών σκαφών και πετρελαιοφόρων, ισχυρισμούς τους οποίους η Ουάσιγκτον διέψευσε κατηγορηματικά.

Οι εκδοχές των δύο πλευρών

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν (Irna), τα αμερικανικά αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-8 αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τη Θάλασσα του Ομάν και να αλλάξουν πορεία προς τον Ινδικό Ωκεανό, μετά την εκτόξευση των προειδοποιητικών βλημάτων. Στην ανακοίνωση πάντως δεν προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία που έλαβε χώρα το περιστατικό.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός απέρριψε πλήρως τους ιρανικούς ισχυρισμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom), με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», ξεκαθάρισε: «Οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν, ούτε άνοιξαν πυρ σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Αν αυτό είχε συμβεί, θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

Η Centcom υπενθύμισε μάλιστα ότι η εν λόγω εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Λίγο νωρίτερα, η Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού γνωστοποίησε ένα άλλο συμβάν. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν και αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό το δεξαμενόπλοιο M/T DAVINA, ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα (σημαία), το οποίο τελεί υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων.