Μπαράζ 10 βαλλιστικών πυραύλων εξαπέλυσε το Ιράν κατά της Στρατιωτικής Βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, που μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Αμάν είχε γνωστοποιήσει πως οι αμυντικές του δυνάμεις κατάφεραν να αναχαιτίσουν οκτώ πυραύλους που προέρχονταν από το Ιράν.

Όπως μετέδωσε το επίσημο ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων «Πέτρα», από την επίθεση δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν σαφές μήνυμα, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που επαναληφθεί η «αμερικανική επιθετικότητα», οι επόμενοι στόχοι τους θα είναι οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στην ευρύτερη περιοχή ακούστηκαν σειρήνες την ώρα της επίθεσης: