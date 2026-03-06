Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ κλιμακώνεται, οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές είναι αδιάκοπες. Το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Τελ Αβίβ με τον προηγμένο βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα σοκάρουν.

Καταγράφεται η στιγμή που ο πύραυλος διασπάται και οι κεφαλές του καλύπτουν τον ουρανό, στοχεύοντας έτσι διαφορετικές στρατηγικές υποδομές του Ισραήλ.

Δείτε τα βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Τελ Αβίβ:

Τι είναι πύραυλος Khorramshahr-4

Ο Khorramshahr-4 είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά από την Τεχεράνη τον Μάιο του 2023.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος έχει εμβέλεια 2.000 χιλιόμετρα και μπορεί να κουβαλήσει πολεμικό φορτίο ως και 1.500 κιλά. Ονομάστηκε έτσι λόγω της απελευθέρωσης της πόλης Khorramshahr στον πόλεμο Ιράκ–Ιράν.

Ο Khorramshahr-4 κατέχει μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών που ενισχύουν τις επιθετικές δυνατότητες του Ιράν. Έχει μήκος περίπου 13 μέτρα και βάρος 30 τόνους.

Είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχει στην κατοχή της η χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι πολύ γρήγορος, καθώς η ταχύτητα του φτάνει τα Mach 16 έξω από την ατμόσφαιρα και τα 8 Mach κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα. Το δεδομένο αυτό καθιστά δύσκολη την αναχαίτιση του.

Έχει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Ο προηγμένος αυτός πύραυλος διαθέτει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και δυνατότητες MIRV, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές ανεξάρτητες κεφαλές για προσβολή διαφορετικών στόχων ταυτόχρονα.

Κοινώς διασπάται σε κομμάτια και έτσι η επίθεση είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Άμυνας, ο Khorramshahr-4 είναι «βαλλιστικός πύραυλος υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα αποφυγής ραντάρ».

Ο αντίκτυπος της επίθεσης

Ένα βίντεο λίγων μόνο δευτερολέπτων έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο στο διαδίκτυο, αφού καταγράφει την αντίδραση ενός πολίτη του Ισραήλ μετά την επίθεση του Ιράν με τον πύραυλο Khorramshahr-4 . Βομβαρδισμένο τοπίο το Τελ Αβίβ.

Με ερείπια μοιάζουν όλα τα κτήρια στην πόλη Μπατ Γιαμ, ενώ συνεργεία βρίσκονται στο σημείο που έπληξε το φονικό όπλο του Ιράν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις του πολέμου live εδώ.