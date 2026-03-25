Το Ιράν έχει στήσει παγίδες και έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεροπορικής άμυνας στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση με στόχο την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με πολλές πηγές που είναι ενήμερες για τις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει αμερικανικές δυνάμεις για να καταλάβει το μικρό νησί στο βορειοανατολικό τμήμα του Περσικού Κόλπου — μια οικονομική σωτηρία για το Ιράν, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας — ως μέσο πίεσης προς τους Ιρανούς για να τους εξαναγκάσει να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.