Ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος «Ghadr» παρουσιάστηκε σε πλήρη επίδειξη, κατά τη διάρκεια νυχτερινής συγκέντρωσης υπέρ της κυβέρνησης σε μια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του Ιράν, Τεχεράνης, όπου οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική» και επευφημούσαν τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσάβι, καλώντας τον να «στοχεύσει το Τελ Αβίβ».

BREAKING: This video shows a Qadr intermediate-range ballistic missile of the IRGC Aerospace Force on display for supporters of the Islamic regime of Iran in the center of Tehran, the capital city of Iran, tonight. These are the last weapons that the Islamic regime has to display… pic.twitter.com/xG2z9YNcrw — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 21, 2026

🚀April 21, 2026 – Vanak Square, Tehran, Iran

#​IRGCterrorists have brought a missile named “Ghadr” and chanting:

“Death to America!”

​”Precision-striker Seyyed Majid*, raze Tel Aviv to the ground!” * Seyed Majid Mousavi, the ​Commander of the IRGC Aerospace Force. pic.twitter.com/A0Et6QzGGR — Siamak Tadayon Tahmasbi (@SiamakTadayonT) April 21, 2026

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην πρωτεύουσα, ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr-4 εκτέθηκε σε άλλη μεγάλη πλατεία της Τεχεράνης.

The Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force paraded ballistic missiles, including the Khorramshahr-4 and Ghadr, during gatherings in support of the Islamic Republic at Enghelab Square in Tehran. pic.twitter.com/V8NytxaQG9 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 21, 2026

İran’ın başkenti Tahran’daki Devrim Meydanı’nda düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı protesto gösterilerinde Hürremşehr füzesi sergilendi. pic.twitter.com/xbO2iltBXS — gdh (@gundemedairhs) April 21, 2026

Μια φωτογραφία που ήταν τοποθετημένη στον πύραυλο ανέφερε ότι ο στόχος είναι η RasGas του Κατάρ, μια εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτές οι εκθέσεις δεν περιορίστηκαν στην Τεχεράνη. Στη νότια πόλη Σιράζ, στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ και στην κεντρική πόλη Ζαντζάν, εκτέθηκαν επίσης πύραυλοι.

🚨SON DAKİKA – Tahran / Vanak Meydanı: İran Devrim Muhafızları, füze yüklü rampalarla geçit töreni gerçekleştirdi. Amerika ve İsrail’e mesaj:

“Müzakereler işe yaramazsa, cevabınız Seyed Majid’in füzesidir.” pic.twitter.com/beSm7M5zAH — Sevinc🇹🇷 (@45Nisan45) April 21, 2026

Αυτές οι φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στις κεντρικές πλατείες σε όλο το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με Ιρανούς αξιωματούχους και την κρατική τηλεόραση να παροτρύνουν τον κόσμο να συμμετάσχει.

Συνήθως πραγματοποιούνται τη νύχτα, αυτές οι συγκεντρώσεις όχι μόνο προβάλλουν μια εικόνα δημόσιας υποστήριξης προς την κυβέρνηση με τον κόσμο να κυματίζει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά επίσης καθιστούν πιο δύσκολο για τους αντιπάλους να συγκεντρωθούν στις κεντρικές πλατείες μετά το σούρουπο.

ΠΗΓΗ: BBC