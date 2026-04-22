Ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος «Ghadr» παρουσιάστηκε σε πλήρη επίδειξη, κατά τη διάρκεια νυχτερινής συγκέντρωσης υπέρ της κυβέρνησης σε μια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του Ιράν, Τεχεράνης, όπου οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική» και επευφημούσαν τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσάβι, καλώντας τον να «στοχεύσει το Τελ Αβίβ».

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην πρωτεύουσα, ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr-4 εκτέθηκε σε άλλη μεγάλη πλατεία της Τεχεράνης.

Μια φωτογραφία που ήταν τοποθετημένη στον πύραυλο ανέφερε ότι ο στόχος είναι η RasGas του Κατάρ, μια εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτές οι εκθέσεις δεν περιορίστηκαν στην Τεχεράνη. Στη νότια πόλη Σιράζ, στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ και στην κεντρική πόλη Ζαντζάν, εκτέθηκαν επίσης πύραυλοι.

Αυτές οι φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στις κεντρικές πλατείες σε όλο το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με Ιρανούς αξιωματούχους και την κρατική τηλεόραση να παροτρύνουν τον κόσμο να συμμετάσχει.

Συνήθως πραγματοποιούνται τη νύχτα, αυτές οι συγκεντρώσεις όχι μόνο προβάλλουν μια εικόνα δημόσιας υποστήριξης προς την κυβέρνηση με τον κόσμο να κυματίζει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά επίσης καθιστούν πιο δύσκολο για τους αντιπάλους να συγκεντρωθούν στις κεντρικές πλατείες μετά το σούρουπο.

ΠΗΓΗ: BBC

