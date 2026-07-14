Επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η κρίση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη για διπλό πυραυλικό χτύπημα εναντίον δεξαμενόπλοιων του. Η επίθεση, που άφησε πίσω της έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, έχει σημάνει γενικό συναγερμό.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ, δύο πετρελαιοφόρα πλοία μπήκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων κρουζ ενώ έπλεαν στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο «Mombasa», έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, το οποίο ήταν ινδικής καταγωγής και οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις.

Από το χτύπημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες ωστόσο έχουν πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο από τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Η αναφορά της UKMTO για την επίθεση του Ιράν

Την εικόνα της επίθεσης συμπληρώνει η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Σύμφωνα με το σήμα που έλαβε, το περιστατικό έλαβε χώρα 40 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Καλχάτ στο Ομάν. Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το σκάφος χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στη δεξιά πλευρά (starboard), ακριβώς στον κρίσιμο χώρο του μηχανοστασίου.

Σκληρή απάντηση από το Άμπου Ντάμπι

Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων δεν έκρυψε την οργή του, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως μια θρασύτατη επίθεση. «Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση και ξεκάθαρη καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Άμπου Ντάμπι έστειλε αυστηρό μήνυμα αποτροπής, υπογραμμίζοντας πως διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την κλιμάκωση. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα εδάφη, τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας.

The Ministry of Defence announces that the national tankers Mombasa and Al Bahiyah were targeted by two Iranian cruise missiles while transiting the southern shipping lane of the Strait of Hormuz, within Omani territorial waters. The attack resulted in the death of one Indian… pic.twitter.com/i1HrXY0fKP — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 13, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ

Ο άμεσος αντίκτυπος της ραγδαίας επιδείνωσης της «κατάστασης ασφαλείας» στην περιοχή φάνηκε από την αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι και το προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι προχώρησαν στην άμεση ακύρωση όλων των προγραμματισμένων προξενικών ραντεβού τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.

Οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές εξέδωσαν σαφή οδηγία προς τους πολίτες που είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις για το επόμενο διήμερο, τονίζοντας κατηγορηματικά: «Μην προσέλθετε στην πρεσβεία ή στο προξενείο».