Tο Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, όπως μεταδίδει το ισραηλινό Κaan.

Μέχρι στιγμής, έχει επιτεθεί σε παρόμοιες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

לראשונה: איראן תקפה מתקני אנרגיה בבחריין. עד כה תקפה בין היתר מתקנים דומים בסעודיה, איחוד האמירויות ועומאן@kaisos1987 pic.twitter.com/vAT4QTJjMm — כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2026

BREAKING: Iranian missiles struck the Bahrain Petroleum Company in Bahrain, causing a fire to break out. 🇧🇭 pic.twitter.com/XEZLLMT1kH — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι μία από τις εγκαταστάσεις του σε βιομηχανική ζώνη όπου βρίσκεται διυλιστήριο πετρελαίου, δέχτηκε επίθεση, ενώ ένας μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι είδε καπνό να ανεβαίνει από την περιοχή.

«Μία εγκατάσταση στο Μααμίρ δέχτηκε επίθεση και οι αρμόδιες Αρχές χειρίζονται το περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Iran continues targeting regional oil infrastructure. Most recently, an Iranian missile struck a refinery in Bahrain. pic.twitter.com/jEvmwbqXrt — GMI (@Global_Mil_Info) March 5, 2026

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Άμπου Ντάμπι – Τα ΗΑΕ αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους

Κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι, της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφεραν πως άκουσαν σήμερα, μια σειρά ισχυρών εκρήξεων, με τις Αρχές να διευκρινίζουν πως η αεράμυνα απάντησε σε μια «πυραυλική απειλή» την έκτη ημέρα των αντιποίνων του Ιράν στον Κόλπο.

«Τα συστήματα αεράμυνας απαντούν αυτήν τη στιγμή σε μια πυραυλική απειλή», είπε η εθνική Αρχή διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών σε ένα δελτίο Τύπου που ανάρτησε στο Χ.

Κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι έκαναν λόγο για ένα «σφοδρό σφυροκόπημα» και ισχυρές εκρήξεις.

Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται στις εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σε μια σύντομη δήλωση, το υπουργείο προσθέτει ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και της αναχαίτισης drones και πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη».

Αυτό συμβαίνει λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι αναχαίτισαν έξι ιρανικούς πυραύλους και 131 drones μέχρι σήμερα.