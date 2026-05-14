Η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση επιλεγμένων κινεζικών σκαφών από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της συγκεκριμένης θαλάσσιας διόδου.

Η είδηση συμπίπτει χρονικά με την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, όπου μαζί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, τόνισαν την ανάγκη να παραμείνουν τα Στενά ανοιχτά για την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας.

Η πηγή του Fars ανέφερε ότι η Τεχεράνη ανταποκρίθηκε σε σχετικά αιτήματα του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών και του πρέσβη της Κίνας στο Ιράν. Η διευκόλυνση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των δύο εθνών.

Παραμένει αμφίβολο πόσο θα μεταβληθεί η υφιστάμενη κατάσταση, καθώς το Ιράν είχε ήδη δηλώσει κατά τη διάρκεια της σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ότι σκάφη ουδέτερων κρατών – και ιδιαίτερα της Κίνας – επιτρέπεται να διέρχονται, υπό την προϋπόθεση συντονισμού με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, το παράδειγμα ενός κινεζικού υπερδεξαμενόπλοιου με δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού πετρελαίου, το οποίο, αφού παρέμεινε αποκλεισμένο στον Κόλπο για πάνω από δύο μήνες, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων, κατάφερε τελικά να διασχίσει τα Στενά την Τετάρτη (13/5).