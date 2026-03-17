Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

بسم الله الرحمن الرحیم ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε επιδρομή αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

Με την εξόντωση του Λαριτζανί, το Ισραήλ δίνει στους Ιρανούς την «ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», δηλώνει ο Νετανιάχου.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ – του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνα ο Iσραηλινός υπουργός Αμυνας.

«Πήγαν να συναντήσουν στα βάθη της κόλασης τον (Αλί) Χαμενεΐ…Ο πρωθυπουργός και εγώ δώσαμε εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταδιώξει ανελέητα του ηγέτες του καθεστώτος του τρόμου και της καταστολής στο Ιράν», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός «συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Ιράν με μεγάλη ένταση, στοχεύοντας τους πόρους του καθεστώτος, εξουδετερώνοντας τις ικανότητες εκτόξευσης πυραύλων και καταστρέφοντας στρατηγικές υποδομές κλειδιά(…). Η Ισλαμική Επανάσταση διαλύεται και οι ηγέτες της καθώς και το δυναμικό της εξουδετερώνονται».

Ο Ισραελ Κατς συνεχάρη «τους πιλότους και τις ομάδες εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όλα τα σώματα και ολόκληρο το προσωπικό των υπηρεσιών Πληροφοριών για την επιχείρηση αυτή που θα μείνει στα χρονικά της πολεμικής ιστορίας και των σύγχρονων αεροπορικών εκστρατειών ως πρωτοφανές επίτευγμα».

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, AFP