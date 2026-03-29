Το Ιράν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (29/3), έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους βιομηχανική περιοχή στο Ισραήλ.
Το χτύπημα έγινε στη βιομηχανικη ζώνη που βρίσκεται στα νότια της χώρας, στην περιοχή Ramat Hovav.
Εκφράζονται φόβοι για διαρροή χημικών αερίων.
Δείτε βίντεο:
Negev: Preliminary reports indicate that the Bromine Chemical Plant is on fire after being shelled… potential disaster. pic.twitter.com/ylkmyv3v55
— עטרה (@niraq2002) March 29, 2026
שיגור שביעי מאיראן לדרום הארץ: דיווחים על נפילה במפעל@pozailov1 pic.twitter.com/JMctce1VPm
— כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2026
Σύμφωνα με τους Times of Israel, μία μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στη βιομηχανική ζώνη Neot Hovav, νότια της Beersheba, μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.
Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή.
Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την πρόσκρουση στην περιοχή.
Οι ομάδες πυρόσβεσης και διάσωσης εργάζονται για να σφραγίσουν και να περιορίσουν τις κατεστραμμένες μονάδες αποθήκευσης χημικών, καθώς υπάρχουν αναφορές για διαρροή επικίνδυνων υλικών.
Δεν έχουν αναφερθεί θύματα και το προσωπικό της εγκατάστασης και των κοντινών εργοστασίων έχει εκκενωθεί.
Οι κάτοικοι καλούνται να μην πλησιάζουν την περιοχή και οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τα παράθυρα και να υπακούσουν στις εντολές των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης, μέχρι οι αξιωματούχοι να μπορέσουν να αξιολογήσουν την κατάσταση.
Η επίθεση αυτή γίνεται την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», μετά την είσοδο στη σύγκρουση με το Ιράν των Χούθι της Υεμένης, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για μια χερσαία επίθεση.
H Ιταλία καταδικάζει την παρεμπόδιση του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων να τελέσει λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε τις ενέργειες της ισραηλινής αστυνομίας που εμπόδισαν τον καθολικό Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.
Το Πατριαρχείο ανέφερε νωρίτερα ότι η ισραηλινή αστυνομία σταμάτησε τον καρδινάλιο Πιερμπατιστά Πιτσαμπάλα – αρχιεπίσκοπο με καθολική δικαιοδοσία σε Ισραήλ και παλαιστινιακά εδάφη – από το να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει τη λειτουργία.
Η Μελόνι δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς αλλά προς κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία».
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό.
Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,
È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo…
— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026
Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 35 άτομα με κατηγορίες για παράνομη βιντεοσκόπηση και ψευδείς πληροφορίες
Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 35 άτομα στην δυτική επαρχία Λορεστάν του Ιράν.
Δεκαέξι συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράνομης βιντεοσκόπησης ευαίσθητων και στρατιωτικών τοποθεσιών και της συνεργασίας με «εχθρικά» δίκτυα μέσων ενημέρωσης, αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι άλλοι 19 συνελήφθησαν με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών πληροφοριών.
Ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν προς τον ποταμό Λιτάνι
Μια λιβανέζικη στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούν την εισβολή τους σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου.
Η πηγή ανέφερε ότι τα στρατεύματα έχουν παρακάμψει το Αϊταρούν και έχουν φτάσει στα περίχωρα του Γουάντι αλ-Σαλούκι, ενώ εισήλθαν επίσης στην πόλη αλ-Μπαγιάντα στον δυτικό τομέα και έχουν εγκαταστήσει θέσεις εκεί.
Πρόσθεσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει προς τον ποταμό Λιτάνι κάτω από την πόλη Καντάρα κοντά στο αλ-Μουχαϊσιμπάτ και έχουν επίσης φτάσει σε έναν από τους κλάδους του ποταμού στον ανατολικό τομέα.