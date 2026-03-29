Το Ιράν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (29/3), έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους βιομηχανική περιοχή στο Ισραήλ.

Το χτύπημα έγινε στη βιομηχανικη ζώνη που βρίσκεται στα νότια της χώρας, στην περιοχή Ramat Hovav.

Εκφράζονται φόβοι για διαρροή χημικών αερίων.

Negev: Preliminary reports indicate that the Bromine Chemical Plant is on fire after being shelled… potential disaster. pic.twitter.com/ylkmyv3v55 — עטרה (@niraq2002) March 29, 2026

שיגור שביעי מאיראן לדרום הארץ: דיווחים על נפילה במפעל@pozailov1 pic.twitter.com/JMctce1VPm — כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2026

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μία μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στη βιομηχανική ζώνη Neot Hovav, νότια της Beersheba, μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την πρόσκρουση στην περιοχή.

Οι ομάδες πυρόσβεσης και διάσωσης εργάζονται για να σφραγίσουν και να περιορίσουν τις κατεστραμμένες μονάδες αποθήκευσης χημικών, καθώς υπάρχουν αναφορές για διαρροή επικίνδυνων υλικών.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα και το προσωπικό της εγκατάστασης και των κοντινών εργοστασίων έχει εκκενωθεί.

Οι κάτοικοι καλούνται να μην πλησιάζουν την περιοχή και οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τα παράθυρα και να υπακούσουν στις εντολές των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης, μέχρι οι αξιωματούχοι να μπορέσουν να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Η επίθεση αυτή γίνεται την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», μετά την είσοδο στη σύγκρουση με το Ιράν των Χούθι της Υεμένης, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για μια χερσαία επίθεση.