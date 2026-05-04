Τέσσερις πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτόξευσε το Ιράν, σπάζοντας έτσι τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, οι δυνάμεις της αεράμυνας αναχαίτισαν επιτυχώς τρεις πυραύλους πάνω από τα χωρικά ύδατα και ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε στη θάλασσα.

تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية. وتنوه الوزارة الجمهور الكريم… pic.twitter.com/LqHJ5oLzL9 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

«Εντοπίστηκαν τέσσερα βλήματα τύπου «loitering» που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

Το Υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων», ανέφερε στην ανωτέρω ανάρτηση το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Μεγάλη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, από επίθεση με drone

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

‼️ UPDATE: Fujairah Oil Industry in UAE under massive fire after Iranian drone strike. pic.twitter.com/R9uUUt7VAj — Ʌ฿ҮӐŊ (son of Ðaraawiish)🐎🇸🇴 (@RealAbyan) May 4, 2026

Σειρήνες ακούστηκαν στο Ντουμπάϊ

Παράλληλα, σήμερα το απόγευμα ήχησε τρεις φορές στο Ντουμπάι ο συναγερμός για πυραυλική επίθεση, ζητώντας από τους κατοίκους τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο και να βρουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτήριο.

JUST IN: 🇦🇪 Missile warning issued in Dubai, UAE for the first time in a month. pic.twitter.com/2jnlVgewQl — BRICS News (@BRICSinfo) May 4, 2026

Λίγη ώρα μετά το ανωτέρω μήνυμα, στάλθηκε νέα επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας στα κινητά των πολιτών του Ντουμπάι με το ίδιο περιεχόμενο.

After the earlier alert was cancelled, new alert issued for Dubai as the UAE’s air defenses work to intercept a presumed Iranian missile. https://t.co/DZUHRRwTjQ — Aaron (@RealAaronGoren) May 4, 2026

Είκοσι λεπτά αργότερα ακολούθησε νέο προειδοποιητικό μήνυμα.

20 minutes later, another alert. Still in the office, so I am not sure where the attacks are exactly. 🥺 #Dubai https://t.co/xfPh1wlc0g — acnaiB (@_bim2_) May 4, 2026

Εν τω μεταξύ, νέα άνοδος σημειώθηκε στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε πριν από λίγο, τα 114,30 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί ρεκόρ ημέρας.