Τέσσερις πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτόξευσε το Ιράν, σπάζοντας έτσι τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, οι δυνάμεις της αεράμυνας αναχαίτισαν επιτυχώς τρεις πυραύλους πάνω από τα χωρικά ύδατα και ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε στη θάλασσα.

 

«Εντοπίστηκαν τέσσερα βλήματα τύπου «loitering» που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

Το Υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων», ανέφερε στην ανωτέρω ανάρτηση το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Μεγάλη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, από επίθεση με drone

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

Σειρήνες ακούστηκαν στο Ντουμπάϊ

Παράλληλα, σήμερα το απόγευμα ήχησε τρεις φορές στο Ντουμπάι ο συναγερμός για πυραυλική επίθεση, ζητώντας από τους κατοίκους τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο και να βρουν καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτήριο.

Λίγη ώρα μετά το ανωτέρω μήνυμα, στάλθηκε νέα επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας στα κινητά των πολιτών του Ντουμπάι με το ίδιο περιεχόμενο.

Είκοσι λεπτά αργότερα ακολούθησε νέο προειδοποιητικό μήνυμα.

Εν τω μεταξύ, νέα άνοδος σημειώθηκε στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε πριν από λίγο, τα 114,30 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί ρεκόρ ημέρας.

