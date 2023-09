Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν εκτόξευσαν σήμερα, Τετάρτη, με επιτυχία έναν τρίτο στρατιωτικό δορυφόρο που τέθηκε στη συνέχεια σε τροχιά, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον υπουργό Επικοινωνιών, Ίσα Ζαρεπούρ. Ο δορυφόρος Noor 3 βρίσκεται σε τροχιά 450 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης και εκτοξεύθηκε με τον πύραυλο Κασέντ, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ, με τον οποίο είχε εκτοξευθεί το 2022 και ο προηγούμενος, ο Noor 2.

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως η ίδια μεγάλου βεληνεκούς βαλλιστική τεχνολογία, που χρησιμοποιείται προκειμένου να τεθούν σε τροχιά δορυφόροι, μπορεί επίσης να επιτρέψει στην Τεχεράνη να εκτοξεύσει όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς, που θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως πυρηνικές κεφαλές.

Η Τεχεράνη αρνείται τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι αυτή η δραστηριότητα αποτελεί κάλυμμα για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και λέει πως δεν επιδίωξε ποτέ την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

