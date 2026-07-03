Με μια θρησκευτική και πολιτική τελετή, η οποία θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, το Ιράν ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον πρώην Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου 2026, κατά το πρώτο κύμα των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας που κηδεύεται Ανώτατος Ηγέτης, μετά την ιστορική κηδεία του ιδρυτή του καθεστώτος, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989. Ο δήμαρχος της Τεχεράνης, Αλιρεζά Ζακανί, δήλωσε ότι οι αρχές αναμένουν έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους της πρωτεύουσας.

H πολιτική ηγεσία του Ιράν απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη της χώρας. Ειδικότερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν βρέθηκε στην Τεχεράνη, όπου στάθηκε μπροστά στο φέρετρο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών τελετών για τη δημόσια κηδεία του.

Η κίνηση αυτή του αρχηγού της ιρανικής κυβέρνησης σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των πολυήμερων εκδηλώσεων μνήμης για τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη.

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Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και η «επίδειξη ισχύος»

Αντίθετα με το μουσουλμανικό έθιμο που επιβάλλει άμεση ταφή, η κηδεία πραγματοποιείται με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών λόγω του πολέμου και της πρόσφατης, εύθραυστης συμφωνίας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουλίου: Λαϊκό προσκύνημα και προσευχές στο Μεγάλο Μοσάλα (Grand Mosalla), το γιγαντιαίο θρησκευτικό σύμπλεγμα στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου έχει ήδη τοποθετηθεί το φέρετρο.

Δευτέρα 6 Ιουλίου: Μεγαλειώδης νεκρική πομπή στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η σορός θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ, αλλά και πέρα από τα σύνορα, στο Ιράκ, όπου βρίσκονται δύο από τα σημαντικότερα σιιτικά μνημεία. Η κίνηση αυτή οργανώθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) για να προβληθεί η περιφερειακή επιρροή του Ιράν.

Πέμπτη 9 Ιουλίου: Η ταφή θα γίνει στη γενέτειρα του Χαμενεΐ, τη Μασχάντ.

Για λόγους ασφαλείας, ο εναέριος χώρος του Ιράν και κεντρικές οδικές αρτηρίες θα παραμείνουν κλειστά για ημέρες.

Διεθνείς παρουσίες και διπλωματικό παρασκήνιο

Πλήθος ξένων αξιωματούχων έχει ήδη καταφτάσει στην Τεχεράνη. Μεταξύ των αντιπροσωπειών βρίσκονται επίσημοι εκπρόσωποι από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Λευκορωσία, το Ιράκ, το Τουρκμενιστάν, την Αρμενία, καθώς και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ και μια αποστολή από την Ινδία.

Το παρόν έδωσαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτακί, καθώς και μέλη της οικογένειας του Χασάν Νασράλα, του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Δεν αναμένεται να παραστεί ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο 56χρονος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο οποίος τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, διορίστηκε νέος Ανώτατος Ηγέτης τον Μάρτιο. Ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ούτε έχει εκδώσει κάποιο ηχητικό μήνυμα έκτοτε, τροφοδοτώντας φήμες για την κατάσταση της υγείας του. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να παραστεί στην κηδεία.

Σύμφωνα με αναλυτές, το καθεστώς θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει την κηδεία ως μήνυμα ισχύος και ανθεκτικότητας απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις, αλλά και ως μέσο καταστολής των εσωτερικών αντιδράσεων.

Οι εικόνες των αναμενόμενων εκατομμυρίων πιστών θα έρθουν σε πλήρη αντίθεση με τις μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του περασμένου Ιανουαρίου, τις μεγαλύτερες στην 47ετή ιστορία του καθεστώτος, οι οποίες πνίγηκαν στο αίμα με χιλιάδες νεκρούς.