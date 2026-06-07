Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, 7 Ιουνίου, πως εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το έδαφός του. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα αμυντικά τους συστήματα ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Σειρήνες ηχούν αυτή την ώρα στη Χάιφα και σε άλλες περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι IDF δήλωναν ότι βρίσκονταν σε «κατάσταση υψίστου συναγερμού» για πιθανά πλήγματα μέσα στις επόμενες ώρες, μετά τη θανατηφόρα επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα (7/6) το Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ιράν: «Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε»

Το απόγευμα της Κυριακής, η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει ευθείες απειλές εναντίον του Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, προειδοποίησε για σκληρά αντίποινα μετά την επίθεση της άλλης χώρας στον Λίβανο, δηλώνοντας: «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στην Νταχίγια».

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, αναφέροντας: «Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών».

Η αντίδραση της Τεχεράνης ακολούθησε τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας στα νότια προάστια της Βηρυτού. Στο στόχαστρο των ισραηλινών μαχητικών βρέθηκαν κτήρια διοίκησης της Χεζμπολάχ στη συνοικία Νταχίγια, η οποία αποτελεί γνωστό προπύργιο της οργάνωσης.

Σύμφωνα με κοινή επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, οι συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις προγενέστερες επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η σιιτική οργάνωση κατά των ισραηλινών εδαφών.