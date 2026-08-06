Στην αντεπίθεση περνάει η πολιτική ηγεσία του Ιράν, καθώς μια κοινοβουλευτική επιτροπή της χώρας εξετάζει ένα προκαταρκτικό νομοσχέδιο, το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται «εχθρικά» να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο δηλώσεις ενός βουλευτή.

Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστίμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου ενός πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.

Ο Ιρανός βουλευτής δήλωσε ακόμη πως το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από ειδικούς και ότι το κοινοβούλιο έχει καλέσει εμπειρογνώμονες να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, πριν από την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου.