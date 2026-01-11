Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει προειδοποιήσει σθεναρά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς για τις συνέπειες της υποστήριξής τους στους ταραχοποιούς, οι οποίοι επιδιώκουν να μετατρέψουν τις οικονομικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν σε αναταραχή.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης έκανε τις παρατηρήσεις σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο, στο οποίο ανέφερε ότι ο πρώην διευθυντής της CIA Μάικ Πομπέο επαληθεύει τη συμβολή της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ στις ταραχές.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η παραδοχή που έγινε από τον Πομπέο σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας ότι είναι «παραληρηματική» αναφέροντας την εμπλοκή του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον.

«Ο πρώην διευθυντής της CIA του ίδιου του προέδρου Τραμπ τόνισε ανοιχτά και ξεδιάντροπα τι επιδιώκουν πραγματικά η Μοσάντ και οι Αμερικανοί φορείς της», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών.

Εν μέσω κατάστασης, είναι μάλλον οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς που είναι «παραληρηματικά», επεσήμανε, λέγοντας ότι η αυταπάτη παρουσίαζε την πεποίθηση των συμμάχων ότι «ο εμπρησμός καίει τελικά τους εμπρηστές».

According to the US Government, Iran is “delusional” for assessing that Israel and the US are fueling violent riots in our country. There is only one problem: President Trump’s own former CIA Director has openly and unashamedly highlighted what Mossad and its American enablers… pic.twitter.com/ZLer9EdSfk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 10, 2026

Επίσης το Σάββατο, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι οι ΗΠΑ κάνουν λάθος να πιστεύουν ότι οι τακτικές τους εναντίον άλλων αντιπάλων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι ο ιρανικός λαός παραμένει σε εγρήγορση σε κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας.

Σε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ μπιν Χαμάντ μπιν Χαμούντ Αλ Μπουσάιντι, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Τεχεράνη, ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν κατήγγειλε τον καταστροφικό ρόλο των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος στη διατάραξη της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

«Όλες οι προσπάθειες των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος στοχεύουν στην παράταση του πολέμου και της ανασφάλειας στην περιοχή, στην αποτροπή της δημιουργίας ενότητας μεταξύ των ισλαμικών χωρών και στη δημιουργία διχασμού για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις απαίσιες συνωμοσίες και τους στόχους τους», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Καταγγέλλοντας τις υποκριτικές ενέργειες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών με το Ιράν, ο Πεζεσκιάν είπε ότι ο κόσμος είδε πώς η Ουάσιγκτον τορπιλίζει τη διπλωματία και τον διάλογο ενώ το Ιράν βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πώς οι ΗΠΑ διέπραξαν απάνθρωπα εγκλήματα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου επιτιθέμενοι στο Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν τώρα να προχωρήσουν με τις ίδιες εχθρικές πολιτικές από διαφορετικό δρόμο, αυτή τη φορά προκαλώντας τους ανθρώπους σε ταραχές και χάος. «Ωστόσο, το ιρανικό έθνος θα στηρίξει τη χώρα και το κατεστημένο του πιο σταθερά από πριν».

Τα σχόλια απηχούν πολυάριθμες παρατηρήσεις από διάφορες αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η χώρα θα καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές διαμαρτυρίες, αλλά στέκεται σταθερά απέναντι σε απόπειρες εκτροχιασμού των διαδηλώσεων προς την αταξία.