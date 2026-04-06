Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε ένα αμερικανικό πλοίο αμφίβιας επίθεσης και μεταφοράς ελικοπτέρων, σύμφωνα με δημοσίευμα των κρατικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται δήλωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η επίθεση ανάγκασε το πλοίο USS Tripoli (LHA-7) να «υποχωρήσει βαθιά» στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε το συμβάν και ανέφερε ότι το πλοίο αμφίβιας επίθεσης – το USS Tripoli – «δεν έχει δεχτεί επίθεση και συνεχίζει να πλέει στην Αραβική Θάλασσα» στο πλαίσιο της αμερικανικής πολεμικής επιχείρησης.