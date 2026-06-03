Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα, με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, ως απάντηση σε αυτό που η IRGC περιέγραψε ως αμερικανική επίθεση σε πύργο επικοινωνιών νότια του νησιού Κεσμ.

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης στόχευσε επίσης ένα πλοίο που αναγνώρισε ως «Panaya» με πυραύλους, ως απάντηση σε αυτό που ανέφερε ως αμερικανική επίθεση σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με βλήμα που προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η διατάραξη της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ θα έχει βαρύ τίμημα για τον αμερικανικό στρατό», ανέφεραν τοπικά μέσα επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απορρίπτει ισχυρισμούς περί επιτυχών ιρανικών πληγμάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση όλες οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν έφτασαν στους στόχους τους, χωρίς να υπάρξουν απώλειες προσωπικού ή ζημιές σε αμερικανικές δυνάμεις.

Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απειλή.