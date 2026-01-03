Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία ανησυχεί βαθιά και καταδικάζει μια «πράξη ένοπλης επίθεσης» εναντίον της Βενεζουέλας που πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, είναι σημαντικό να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρώσουμε στην εξεύρεση μιας διεξόδου από την κατάσταση αυτή μέσω του διαλόγου», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο.