Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στηλίτευσε σήμερα τις «ασεβείς και απαράδεκτες» πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο στρατός του «έριξε γερό χέρι ξύλο» στο Ιράν, πάντως φρόντισε ο ανώτατος ηγέτης του Αλί Χαμενεΐ να γλιτώσει από «φριχτό θάνατο».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί αληθινά να κλειστεί συμφωνία, πρέπει να αφήσει κατά μέρος τον ασεβή και απαράδεκτο τόνο του έναντι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του μεγάλου αγιατολάχ Χαμενεΐ, και να σταματήσει να πληγώνει τους εκατομμύρια ειλικρινείς υποστηρικτές του», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αραγτσί.

«Ο μεγάλος και ισχυρός ιρανικός λαός, που έδειξε στον κόσμο ότι το ισραηλινό καθεστώς δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τρέξει στον ‘μπαμπάκα’ για να αποφύγει τον αφανισμό του από τους πυραύλους μας, δεν εκτιμά τις απειλές και τις προσβολές», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας πως «η καλή θέληση γεννά καλή θέληση κι ο σεβασμός γεννά σεβασμό».

